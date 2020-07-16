اليابان: 605 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 23435

أعلنت اليابان، اليوم، تسجيل 605 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 23435 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان، إنه تم أيضا تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة إلى 985 حالة.

وأضافت الصحة اليابانية، أن طوكيو التي توصف بأنها الأكثر تضررا بالفيروس سجلت 286 إصابة في أكبر حصيلة يومية على الاطلاق بالمدينة ما يرفع مجموع الحالات في العاصمة اليابانية "طوكيو"، التي يسكنها نحو 14 مليون نسمة إلى 8640 حالة.

وأشارت الوزارة اليابانية، إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.

ويشهد معدل الحالات الجديدة في طوكيو اتجاها تصاعديا منذ أن رفعت الدولة حالة الطوارئ التي فرضتها بسبب انتشار الفيروس التاجي في أواخر شهر مايو الماضي.

ورفعت حكومة طوكيو، أمس الأربعاء، مستوى إنذارها لمكافحة الفيروس إلى أعلى مستوى على مقياس من 4 مستويات ما يعني أن العدوى تنتشر.

ودعت حكومة طوكيو، السكان إلى الامتناع عن زيارة أماكن الحياة الليلية التي لا تتخذ التدابير المناسبة لمكافحة العدوى والتنقل غير الضروري إلى المحافظات الأخرى