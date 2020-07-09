اليابان تؤكد عدم فرض حالة الطوارئ في طوكيو رغم ارتفاع إصابات كورونا

قالت الحكومة اليابانية، اليوم، إنه ليست هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ، على الرغم من تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء، للصحفيين، إن طوكيو سجلت 224 حالة إصابة جديدة اليوم الخميس، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا للحالات اليومية في العاصمة اليابانية منذ بدء التفشي، منوها بأنه ليست هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في طوكيو، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف سوجا أن نحو 80 بالمئة من الحالات المسجلة اليوم لأشخاص في الثلاثينيات من عمرهم أو أقل.

ولفت المتحدث إلى أنه ليس من الممكن خفض حالات الإصابة إلى الصفر بعد أن أنهت البلاد حالة الطوارئ في مايو.