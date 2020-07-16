رئيس مجلس إدارة مصنع قادر: ننتج 300 ألف كمامة يوميا بجودة عالية

قال اللواء مهندس أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، إن مصنع "قادر" بدأ في إنتاج الكمامة المكونة من 3 طبقات بطاقة قليلة وبعد ذلك تم زيادة الطاقة واليوم ننتج كمامة 3 طبقات بطاقة إنتاجية 300 ألف كمامة يوميا وذات جودة عالية.

وأضاف منظور، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن استخدام الكمامة المكونة من 3 طبقات يكون من 4 إلى 6 ساعات في اليوم وهي تستهلك بشكل كبير.

وتابع، أنه بعد أن استقر الوضع على ذلك بدأنا في العمل في خط إنتاج الكمامة N95 والذي يتواجد لأول مرة في مصر والتي كنا نستوردها من الخارج وأصبحت تصنع محليا في مصانع مصرية.