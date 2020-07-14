"العربية للتصنيع": ننتج 300 ألف كمامة في اليوم من مصنع "قادر"

قال اللواء أحمد منظور، رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" في الهيئة العربية للتصنيع، إنه تم إنشاء مصنع إنتاج كمامات بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والذي أنشئ حديثا لمساهمة الهيئة في التغلب على المشكلة الموجودة حاليا، حيث تم جلب الماكينات، موضحا أن المصنع يعمل في 3 خطوط إنتاج للكمامة المكونة من 3 طبقات.

وأضاف منظور، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع 300 ألف كمامة في اليوم الواحد، ويتم العمل في ورديتين صباحا للفتيات وفي المساء للشباب الذكور، مؤكدا على أن المصنع يعتبر مساهمة للمجتمع في حل مشكلة البطالة.

وتابع، أنه بعد العمل وجدنا مشكلة في المادة الخام والفلتر المستخدم للتأكد من أنه سليم وقمنا بشراء الماكينة التي تنتج المادة الخام نفسها، وهي ستقصر معنا على تكلفة وضمانة استمرارية المنتج ولها استخدامات أخرى في العمل على تبطين الجاوني الخاص بالمستشفيات.

واستكمل، أنه بعد ذلك تم جلب ماكينة إنتاج الكمامة N95 والتي تعتبر المرة الأولى لتواجدها في مصر والشرق الأوسط ما عدا دولة الإمارات، و"نفخر بأننا أنتجناها وتم طرح الإنتاج حاليا في الأسواق"، مشيرا إلى أن المصنع أيضا أنتج الجيل الكحولي، والمطهرات، وصابون للأرضيات، ومواد لتطهير الأسطح، ومواد لتنظيف الخضراوات، وذلك بالتنسيق مع جهات مسؤولة ومعتمدة وكل هذه العوامل تساعد في التغلب على الجائحة.

ولفت، إلى أننا نتعاون مع البنوك، المستشفيات، الجهات الحكومية كلها، جامعة القاهرة، وعين شمس ويتم طرح منتجاتنا لهم، فضلا عن أننا أرخص الأسعار موجودة لدينا مع مراعاة جودة المنتج وتميزه وأن سعر الكمامة الـN95 في الأسواق يتراوح ما بين 80 إلى 100 جنيه وفي المصنع لدينا يصل سعرها إلى 40 جنيها فقط.