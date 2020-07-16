4 وفيات و167 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت بلجيكا، اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة و167 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، إنّ الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 9792 حالة وفاة و63039 إصابة بالفيروس التاجي.

وكانت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمز أكدت أمس الأربعاء، أنّها مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة "في حالة الضرورة" لاحتواء انتشار جائحة كورونا المستجد في البلاد.

وقالت ويلمز، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، إنّ قرارات ما إذا كانت المرحلة الخامسة من إجراءات التخفيف التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من أغسطس المقبل قد تم تأجيلها إلى الخميس من الأسبوع المقبل.

وأكدت رئيسة الوزراء البلجيكية، أنّه سيتم في غضون ذلك العمل على التحقق من أسباب زيادة عدد الإصابات في بلجيكا، مؤكدة "منذ بداية الشهر بدأ (انتشار) الفيروس في العودة يجب ألا يزداد الوضع سوءا".

وكانت اول إصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في بلجيكا بداية فبراير الماضي لشخص عائد إلى البلاد من الصين، فيما تم تسجيل أول حالة وفاة من الفيروس في مارس الماضي.

ألمانيا: 7 وفيات جديدة بكورونا..وإجمالي الإصابات يتجاوز 200 ألف

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا المستجد في وقت تجاوز فيه العدد الإجمالي للإصابات 200 ألف حالة.

وقال رئيس معهد "روبرت كوخ" الحكومي المختص في رصد تطورات الفيروس في ألمانيا لوثار فيلر في مؤتمر صحفي، إنّ الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9078 حالة فيما رفعت 534 إصابة يومية جديدة العدد الإجمالي للإصابات إلى 200260 حالة.

وأضاف المعهد، أنّ خارطة الجائحة في ألمانيا ظهرت اليوم باللون الأخضر في إشارة منه إلى خروج جميع الأقاليم والمناطق في 16 ولاية ألمانية من منطقة الخطر.