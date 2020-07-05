ألمانيا: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 9012 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.467.740 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 535.048 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.489.415 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة أوروبا.

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم، تسجيل حالتي وفاة و239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا "روبرت كوخ"، في مؤتمر صحفي، إن الإعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9012 حالة وللإصابات إلى 196335.

وأضاف المعهد، أنه تم تسجيل 300 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض لغاية الآن 181700 شخصا.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 115 إصابة جديدة بكورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لليوم الثالث على التوالي بنفس المستوى، ما رفع عدد الحالات النشطة بالفيروس إلى 959 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في النمسا، في بيان، أن معظم الحالات الجديدة لا تزال موجودة في ولايتي النمسا العليا وفيينا.

وأوضح الوزارة النمساوية، أن اجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 18 ألفا و280 حالة وتعافى منها 16 ألفا و615 حالة، بينما توفى 706 حالات، مشيرا إلى تواجد 72 شخصًا في المستشفى منهم 10 حالات في وحدة العناية المركزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات الجديدة في ولاية النمسا العليا بلغ 56 حالة، وفي العاصمة فيينا 43 حالة، و6 حالات في ولاية ستيريا، و3 إصابات في كل من تيرول وسالزبورج، وحالتان في كل من النمسا السفلي وكارينثيا، بينما لم تسجل إصابات جديدة في ولايتي فورارلبرج وبورجنلاند.

بلجيكا تسجل 71 إصابة جديدة بالوباء

وفي بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 61909 فيما استقر العدد الرسمي للوفيات عند 9771 حالة.

وفي رومانيا، إعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 391 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما سجلت بولندا 231 إصابة جديدة والتشيك 391 إصابة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية.

وقال مركز الطوارئ للاتصال الاستراتيجي الروماني في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 391 إصابة جديدة لتصل عدد الحالات المسجلة إلى 28973 حالة فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1750 وفاة بعد تسجيل 19 حالة جديدة.

وأوضح مركز الطوارئ، أنه تم شفاء 20026 حالة حتى الآن كما تم إدخال 215 مصابا إلى أقسام العناية المركزة، مشيرا إلى إجراء أكثر 766 ألف فحص.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البولندية في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها سجلت خمس حالات وفاة و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحة بولندا، إلى الوفيات التي بلغ عددها 1517 وفاة والإصابات المسجلة 35950 إصابة.

وأضافت الوزارة البولندية، أن أكثر من مليون و400 ألف اختبار للكشف عن الفيروس أجريت حتى الآن، موضحة أنه تعافى من الفيروس نحو 23746 شخصا. كما يوجد 1765 مصابا في المستشفيات من بينهم 77 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس التاجي إلى 351 وفاة في حين تم تسجيل 121 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت صحة التشيك، أن عدد الإصابات المسجلة بلغ 12440 إصابة وأنه تم إجراء أكثر من 570 ألف اختبار للكشف عن الفيروس في حين تم شفاء 7852 مصابا.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1764 بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

وأضافت الوزراة السلوفاكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 28 حالة حتى الآن في حين تعافي 1466 شخصا، وتم إجراء أكثر من 218 ألف اختبار للكشف عن الفيروس.

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة المجرية، على موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا لتصل عدد الإصابات المسجلة إلى 4183 في بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 589 حالة وفاة.

وأشارت الصحة المجرية، إلى إجراء أكثر من 285 ألف اختبار للكشف عن الفيروس وشفاء 2811 شخصا.

تسجيل 310 إصابات جديدة بـ"كورونا" فى المغرب.. والإجمالي يتجاوز 14 ألفًا

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14132 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها بلغ 739908 حالات منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضافت الصحة المغربية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب الفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 234 حالة، كما تم تسجيل 81 حالة شفاء جديدة؛ وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 9410 حالات.