مدير مصنع "قادر" يوضح آلية العمل لإنتاج الكمامات

قال اللواء إسماعيل سويد مدير المشروع بمصنع قادر، إن مصنع قادر يحقق أعلى مواصفات الجودة والبيئة، لافتا إلى أن العاملين قبل دخولهم للمصنع يرتدون مهمات الوقاية، ويتم تعقيمهم.

وأضاف سويد، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الماكينات جميعها تعمل بالالتراسونيك ومرحلة التعبئة فقط هي التي يوجد بها تلامس بالأيدي من خلال التعامل بالجوانتي، ولا يوجد أي كمامة يتم ملامستها من قبل الأيدي العاملة بالمصنع.

وتابع عميد مهندس سعيد سعد مدير إنتاج وصيانة، أننا حريصيين بشكل كبير على أن تكون الكمامة بعد عملية التصنيع يتم تطهيرها دون أن يتم لمسها بالأيدي من قبل العاملين.