وزير الخارجية الأمريكي يزور لندن وكوبنهاجن لإجراء محادثات بشأن كورونا

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل، جولة خارجية تشمل المملكة المتحدة والدنمارك، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين بهما بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم، في بياّن، إنّ بومبيو سيسافر إلى المملكة المتحدة والدنمارك في الفترة من 20 إلى 22 يوليو الحالي، حيث يلتقي أثناء وجوده في لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب لمناقشة "الأولويات العالمية".

وأوضحت أورتاجوس، أنّ القضايا التي سيبحثها الجانبان تتضمن خطط التعافي الاقتصادي من تأثيرات كورونا المستجد إلى جانب المسائل المتعلقة بالصين وهونج كونج، إضافة إلى مفاوضات إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضافت المتحدثة الأمريكية، أنّ بومبيو سيجتمع في كوبنهاجن مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن لمناقشة عدد من المسائل منها تلك المتعلقة بجائحة كورونا المستجد والصين.