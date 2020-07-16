فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية أبو دشيشة في الدقهلية

فضت رئاسة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية أبو دشيشة بنطاق الوحدة المحلية بالشوامي.

خرجت الحملة بناء على تعليمات الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن منع إقامة الأسواق وفض تجمعات الباعة الجائلين، منعا لانتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وتمكنت الحملة بقيادة المهندس لطفي عباس نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، من فض السوق، وذلك بوجود أشرف السعيد رئيس الوحدة المحلية بالشوامي، ووليد الموجي عضو المكتب الفني ورضا المرسى مدير قسم الاشغالات .