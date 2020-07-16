9 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم في انتخابات الشيوخ ببورسعيد

أعلنت غرفة العمليات بحزب مستقبل وطن، أمانة بورسعيد عن تقدم 9 مرشحين بأوراقهم للجنة تلقي الطلبات برئاسة المستشار محمد بنداري رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، وذلك في اليوم السادس لفتح باب الترشح لانتحابات مجلس الشيوخ 2020.

وأوضحت غرفة العمليات، في بيان لها، أن من تقدموا بأوراقهم للترشح هم "الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، أوراق ترشحه في اليوم الأول من فتح باب الترشيح السبت الماضي، كأول مرشح عن حزب مستقبل وطن برقم "1" ورمز الكتاب، كما تقدم في اليوم الثالث، 3 مرشحين هم مجدي النقيب مستقل، برقم "2" برمز الأسد، واللواء سماح قنديل برقم "3" برمز الماسه عن حزب حماة وطن، وسليمان عبدالعزيز برقم " 4" برمز السيف عن حزب المؤتمر، وعن حزب الوفد تقدم المحامي أحمد عزام، وحصل على رقم "5" ورمز " النخلة" .

كما تقدم محمد متولي عن حزب مصر المستقبل، ويخوض كلا من "أحمد جوهر، وخالد الرفاعي، وعمرو عبدالحميد كمستقلين، وذلك على المقعد الفردي لمجلس الشيوخ 2020.

وبدأت المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في استقبال المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ، لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.

ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.وتتم إجراءات انتخاب أعضاء المجلس على المقاعد الفردية والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتستمر عضوية مجلس الشيوخ لمدة 5 سنوات وفق القانون، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

الجدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج تجري يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس بالتنسيق مع الخارجية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على يعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

وجولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.