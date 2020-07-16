أحمد الفيشاوي ملطخ بالدماء في "30 مارس": شوفوني وأنا ميت

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن كواليس أحد مشاهد فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسي، الذي يواصل تصويره حاليا بمنطقة الكيت كات.

وظهر الفيشاوي في الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ووجهه ملطخ بالدماء، ومازح متابعيه قائلا: "شوفوني وأنا ميت".

وكان المخرج أحمد خالد موسي صوّر عددا من مشاهد الفيلم بمنطقة مصر الجديدة، قبل أن ينتقل لمنطقة الكيت كات لاستكمال التصوير داخل النادي السويسري هناك.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، وندى موسي.