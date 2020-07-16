"الجنايات" تؤجل نظر التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم لـ18 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، تأجيل نظر التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام، على ذمة قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، لجلسة 18 أغسطس المقبل.

وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمتين فى القضية، ووفقا للقانون تنظره محكمة الجنايات، حيث أصدرت القرار المتقدم.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الاقتصادية، يوم 27 يوليو الجاري، حكمها عليهما و3 آخرين، فى القضية التى يواجهون فيها اتهامات بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وأمر النائب العام، بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.