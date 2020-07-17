عشان ترتاحي.. أسعار غسالة الأطباق في الأسواق المصرية

أصبح عدد كبير من السيدات يحرصن في الآونة الأخيرة على شراء غسالة الأطباق، خاصة العاملات منهن، فهي تستخدم كمية أقل من الصابون، وتغسل الأطباق بشكل أفضل وتقوم بتعقيمها من الجراثيم، بالإضافة لقدرتها على توفير الوقت والجهد للمرأة.

وتستعرض "الوطن" أسعار غسالة الأطباق في الأسواق كالتالي:

غسالة أطباق سعة 8 أفراد

تراوحت أسعار غسالة الأطباق سعة 8 أفراد بين 3500 جنيه حتى 5500 جنيه وفقا للنوع والمواصفات.

غسالة أطباق سعة 10 أفراد

اختلفت أسعار غسالة الأطباق لـ10 أفراد بين 4000 جنيه حتى 6000 جنيه باختلاف النوع والمواصفات.

غسالة أطباق سعة 12 فردا

بدأت أسعار غسالة الأطباق سعة 12 فردا من 6500 جنيه حتى 8500 جنيه وفقا للنوع والمواصفات.

غسالة الأطباق سعة 14 فردا

تراوحت أسعار غسالة الأطباق سعة 14 فردا بين 9500 جنيه حتى 12 ألف جنيه.