يبدأ من 1050 جنيها.. متوسط أسعار المايكروويف في الأسواق

أصبح جهاز المايكروويف من الأجهزة المنزلية المهمة في المنزل خاصة للسيدات العاملات، فهو يساعد على طهي وتسخين الطعام بشكل أسرع من الطرق التقليدية سواء الفرن أو البوتوجاز.

وتستعرض "الوطن" أسعار أجهزة المايكروويف في الأسواق كالتالي:

أسعار مايكروويف فريش

تتراوح أسعار المايكروويف بين 1050 جنيهًا و3500 جنيه باختلاف السعة والحمل الحراري.

أسعار مايكروويف شارب

بدأت أسعار أجهزة مايكروييف شارب من 1500 جنيه حتى 4500 جنيه وفقًا للسعة واستهلاك الطاقة.

أسعار مايكروويف تورنيدو

تتراوح أسعار المايكروويف من تورنيدو بين 1200 جنيه، و2300 جنيه وفقا للسعة واستهلاك الطاقة ومزود بشواية أم لا.

أسعار مايكروويف سامسونج

تبدأ أسعار أجهزة المايكروويف من سامسونج من 3400 جنيه حتى 6000 جنيه وفق السعة واستهلاك الطاقة.

أسعار مايكروويف زانوسي

تباينت أسعار مايكروويف زانوسي بين 1600 جنيه و4000 جنيه وفق استهلاك الطاقة والسعة.

أسعار مايكروويف وايت ويل

يتراوح أسعار المايكروويف من وايت ويل بين 2000 و2700 جنيه باختلاف السعة واستهلاك الطاقة.