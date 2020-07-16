الدفاع الروسية ترصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 3 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في في محافظتي إدلب "2" وحلب "1".

وذكرت الوزارة الروسية، اليوم، أنّ مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.134 طن إلى أهالي بلدة الهيشة بريف الرقة، و250 سلة غذائية بوزن 1.213 طن إلى سكان إحدى القرى بريف حمص.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنّه جرى بشكل عام تنفيذ 2448 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ نحو 4071 طنًا.