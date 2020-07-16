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الدفاع الروسية ترصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

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(أ.ش.أ)
02:54 م | الخميس 16 يوليو 2020
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 3 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في في محافظتي إدلب "2" وحلب "1".

وذكرت الوزارة الروسية، اليوم، أنّ مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.134 طن إلى أهالي بلدة الهيشة بريف الرقة، و250 سلة غذائية بوزن 1.213 طن إلى سكان إحدى القرى بريف حمص.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنّه جرى بشكل عام تنفيذ 2448 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ نحو 4071 طنًا.