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وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحاني "دبلوم الخط العربي" و"التخصص في الخط"

بـ نسبتي نجاح 90.1% و44.9% للدور الأول 2020

كتب:

الوطن
02:49 م | الخميس 16 يوليو 2020
شوقى

شوقى

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحان "دبلوم التخصص في الخط والتذهيب" للدور الأول 2020 لـ1008 طلاب، والتي اجتازها 908 طلاب، بنسبة نجاح 90.1%، أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 72 طالبًا بنسبة 7.1%، وعدد الطلاب الراسبين 28 طالبًا بنسبة تصل إلى 2.8%.

كما اعتمد الدكتور طارق شوقى نتيجة امتحان "دبلوم الخط العربي" للدور الأول 2020 لـ3478 طالبًا، والتي اجتازها 1560 طالبًا بنسبة نجاح 44.9%، أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 1329 طالبًا بنسبة 38.2%، وعدد الطلاب الراسبين 589 طالبًا بنسبة تصل إلى 16.9%.