ضوابط الحصول على إصدارات شهادات الميلاد من مكاتب البريد

يقدم هيئة البريد المصري لعملائها من المواطنين بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، خدمة إمكانية الحصول على إصدارات الأحوال المدنية، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي، قسيمة الزواج ـ الطلاق، شهادة الميلاد ـ الوفاة، والقيد العائلي، من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي ضوابط إصدارات الأحوال المدنية لشهادات الميلاد، من خلال مكاتب البريد، وفقا لما أعلنته هيئة البريد المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للاقرئ على مدار الساعة.

ضوابط إصدار شهادات الميلاد من مكاتب البريد

يمكن استخراج الوثيقة في حال توفير المستندات التالية:

- الرقم القومي الخاص بالعميل طالب الخدمة.

- الرقم القومي للمستفيد من الخدمة.

- علاقة العميل طالب الخدمة بالمستفيد.

- اسم أم المستفيد.

أوضحت هيئة البريد أنه يمكن استخراج الإصدار الثاني وليس أول مرة من خلال مكاتب البريد.

وكانت ربطت وزارة الداخلية، قطاع الأحوال المدنية، بالبريد المصري، بحثا عن تقديم خدمات جماهيرية للمواطنين سريعا، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في إطار تطوير وزارة الداخلية، القطاعات الخدمية للجماهير، خاصةً قطاع الأحوال المدنية، وإصدار الأوراق الثبوتية.