شريف دسوقي ضيف شرف في "30 مارس"

بدأ الفنان شريف دسوقي تصوير أولى مشاهده في فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسى بمنطقة الكيت كات.

وقال مصادر، لـ"الوطن"، إنّ دسوقي يظهر ضيف شرف في الفيلم، ويجسد دور محام ضمن أحداثه.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد، أحمد خالد صالح، وندى موسي.

وفي سياق مختلف، يواصل دسوقي تصوير مشاهده في فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، بطولة الفنان محمد هنيدي، إذ يؤدي دور والد الأخير وفقا للأحداث.

ويشارك في بطولة "النمس والإنس" منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، دنيا ماهر وعارفة عبدالرسول.