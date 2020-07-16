النواب يخاطب التنمية المحلية حول خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بمخاطبة وزير التنمية المحلية بسرعة رد المحافظين على ما أرسلته اللجنة لهم من توصية بإعداد خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة في كل محافظة.

وأكدت اللجنة أهمية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بسرعة دراسة المشروعات التي تقام بالمجمعات الصناعية وتمويلها واتخاذ إجراءات الطرح على الشباب من خلال هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، والتأكيد على توصية اللجنة السابقة والتي تم الاستجابة لها بأن تكون هذه الوحدات بحق انتفاع تيسيرا على الشباب، على أن يكون المتر بـ20 جنيها حق انتفاع لمدة 5% سنوات قابلة للتجديد.

جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، اليوم الخميس، بحضور وزير الكهرباء، ونائبي محافظي الفيوم والبحيرة، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لدعم المشروعاىت الصغيرة ومتناهية الصغر، بإنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى مصر، وفي إطار جهود اللجنة لمتابعة ما تم تنفيذه بالنسبة للمجمعات الصناعية في محافظتي الفيوم والبحيرة، وبحث إزالة المعوقات وتحديد مواعيد افتتاح هذه المجمعات.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إنه بالنسبة لمحافظة الفيوم، تم الاتفاق على تذليل جميع العقبات التي تواجه المشروع، وتم حسم جميع المشاكل الخاصضة مع المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص تخصيص الأراضي لهيئة التنمية الصناعية، وتم الاتفاق على الانتهاء من جميع أعمال المرافق والافتتاح في شهر مارس 2021.

وبالنسبة للمجمعات الصناعية في محافظة البحيرة، أشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تذليل العقبات التي تواجه المشروع والانتهاء من جميع أعمال المرافق، وتم الاتفاق على الافتتاح في ديسمبر 2020.

ووجه الشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على استجابته الفورية لتذليل جميع العقبات، وصدور قراراته الفورية بتنفيذ جميع شبكات الكهرباء الخاصة بالمجمعات الصناعية فورا، كما نتوجه بالشكر للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على الاستجابة الفورية بدراسة المشروعات المزمع إنشائها فى هذه المجمعات حتى تكون مشروعات تقلل الاستيراد، بما يسمى إحلال الواردات والتعاون المثمر مع المحافظين بإنشاء خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة تتفق والنشاط الاقتصادى لكل محافظة".

ووجه الشكر للمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، لمتابعته المستمرة للانتهاء من هذه المشروعات.