وزير الخارجية الفرنسي من بغداد: لا تفريط في سيادة العراق

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، إنّ دعم الحكومة العراقية في مواجهة التحديات هو هدف زيارته إلى بغداد، معتبرا أنّ تحقيق سيادة العراق "أمر لا يمكن التفريط به"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضاف لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أنّ "زيارتنا إلى بغداد تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات، ندعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش ولن نتهاون أمام عدونا المشترك".

وشدد لودريان، على أنّ "تحقيق سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به"، ماضيا إلى القول: "نتطلع إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن للشرق الأوسط".

ووصل لودريان، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية "بغداد" في ثاني زيارة خلال أقل من عام.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم، أنّه تطرق خلال مباحثاته مع لودريان، إلى دور الشركات الفرنسية، والعلاقات العسكرية والأمنية، إضافة إلى ملف سجناء تنظيم "داعش".

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان في بغداد، إنّ "زيارة لودريان إلى بغداد تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق"، موضحا: "تطرقنا إلى دور الشركات الفرنسية والعلاقات العسكرية والأمنية".

وأضاف حسين: "بحثنا مع الجانب الفرنسي الوضع الإقليمي والتوتر الذي تشهده المنطقة، وتطرقنا إلى ملف سجناء داعش ومستمرون في مقارعة الإرهاب".