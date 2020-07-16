وزير الخارجية الفرنسي يصل بغداد في ثاني زيارة خلال أقل من عام

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، إلى العاصمة العراقية "بغداد"، وقال مصدر مطلع في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "لودريان وصل قبل قليل إلى العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أنه "من المقرر أن يلتقي لودريان بالرئاسات الثلاث ونظيره العراقي لبحث جملة من الملفات".

وزار لودريان، العراق، في منتصف أكتوبر من العام الماضي، والتقى برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي ووزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم.

وفي سياق متصل، عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية ترأس الجانب الكويتي منها وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في حين ترأس الجانب الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الفرنسي والوفد المرافق له إلى دولة الكويت.

وتناول الجانبان، أطر تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط دولة الكويت بالجمهورية الفرنسية واستعرضا كل أوجه التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وتم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي شهدت تطابقا في الرؤى تجاه مجمل ملفاتها بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون المشترك في سياق مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد علاوة على بحث آخر المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو إيجاد حل للأزمات في المنطقة.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الكويتي بما يشهده التعاون الثنائي بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية من ازدهار وتقدم مستمر في مختلف المجالات، مثنيا على ما توصل إليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كل المحافل الدولية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية فرنسا عن تطلعه إلى استمرار نسق التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، مشيدا بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة.