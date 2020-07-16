إيطاليا تؤكد زيادة إصابات كورونا بين العائدين من الخارج

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، إن هناك زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين القادمين من مناطق يتفشى بها الفيروس.

وأوضح نائب وزير الصحة الإيطالي، بييرباولو سيليري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن هناك حظرا للرحلات الجوية من ناحية، ومن ناحية أخرى، يوجد عدد أكبر من تحاليل الكشف عن الإصابة بكورونا، كما يحدث على سبيل المثال للمهاجرين الوافدين.

وأضاف سيليري، "نحن في مرحلة علينا أن نتجنب فيها العودة إلى حالة الطوارئ، ونحن نعمل بشكل جيد في هذا السياق".

وحول المخاوف المتعلقة بالمهاجرين، قال المسؤول المنتمي لحركة خمس نجوم، "هناك حاجة لأن نكون هادئين بشأن عمليات توزيع المهاجرين، التي تتم بأمان. أود أن أقول للمواطنين إنني أكثر سعادة عند العثور على مهاجر إيجابي وعزله، بدلا من عدم العثور عليه لأنه أفلت من الضوابط".