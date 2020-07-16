عاجل.. السيسي للقبائل الليبية: حريصون على ألا نتدخل في شؤونكم

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشيوخ القبائل الليبية، قائلا إنّ مصر تشرفت بوجودهم، وأنّنا سعداء للقاء كوجهاء وشيوخ لقبائل الدولة الليبية، متابعا: "كل الاحترام لكم، وكل الأماني لليبيا المستقرة الموحدة، ليبيا الأمان والسلام.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد"، "كنت حريص على لقائكم عشان تسمعوا مني بشكل مباشر قد إيه بنحترمكم وبنحبكم، وبنتمنى لكم كل الخير والسلام، وعمرنا ما نظرنا ليكم إلا بكل احترام وتقدير واعتزاز، وحرصنا على ألا نتدخل في شؤونكم".