شكري يبحث هاتفيا أوضاع ليبيا مع الممثل الأعلى لخارجية الاتحاد الأوروبي

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تمّ مناقشة الإطار العام لعلاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

شكري: نتطلع للتوصل لتسوية شاملة للأزمة بما يضمن استقلال الدولة الليبية الوطنية

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ الاتصال شهد التباحث حول تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب شكري عن التطلع لأن يتمّ التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة هناك في أقرب وقت على النحو الذي يضمن استقلال الدولة الليبية الوطنية ويحفظ سلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا

وأطلع شكري، المسؤول الأوروبي على تفاصيل اللقاء الذي تمّ اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد".

وتطرق اللقاء كذلك إلى التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، لا سيما مع ما يتردد عن خطط مرتقبة لضم إسرائيل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّد شكري، في هذا الصدد، الموقف المصري إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة وأهمية الالتزام بمقررات الشرعية الدولية وعدم إجراء أي تحرك أحادي، بما يحفظ فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية يصون الاستقرار والسلام بالمنطقة.

وتناول الاتصال، أوجه الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأوروبية، ولفت شكري، إلى اهتمام القاهرة بتوثيق وتوسيع التعاون بين الجانبين في شتى المجالات بهدف دفع المصالح المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح مصر والشركاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة إزاء كل المسائل ذات الاهتمام المشترك.