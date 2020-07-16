بعد استلام مهامها.. سفيرة إسرائيل بالقاهرة تغرد بـ"العربية" عبر تويتر

وجهت أميرة أورون السفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة، رسالة باللغة العربية بعد وصولها لاستلام مهام عملها أمس الأربعاء.

وقالت السفيرة في تغريدة لها باللغتين العربية والإنجليزية بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر": "أنا سعيدة جدًا بعودتي لمصر سفيرةً لدولة إسرائيل. والتي تحمل رسالة حسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية والتي قالت إن هذا الحساب على "تويتر" دشنته حديثا للتواصل خلال مهام عملها كسفيرة في مصر.

​وكان أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي كتب تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" مباركا لأورون، وصولها إلى القاهرة أمس لتولي مهامها الدبلوماسية، قائلًا: "ألف مبروك لسفيرتنا الجديدة في القاهرة، السيدة أميرة أورون، التي وصلت مصر لتولي مهامها الدبلوماسية"، مضيفًا أن السفيرة أميرة هي السفيرة الإسرائيلية الـ14 في مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام وهي المرأة الأولى في هذا المنصب".

وعملت أورون سابقا كموظفة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة لمدة 3 سنوات، وكانت رئيس قسم "الشؤون المصرية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية.