الجزائر تقرر تمديد منع حركة المرور بسبب كورونا لأسبوع آخر

قرر رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم، تمديد منع حركة المرور من وإلى 29 ولاية وبينها، بسبب جائحة كورونا، لمدة أسبوع إضافي.

وشمل القرار أيضا، تمديد منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من غدا الجمعة لمدة 10 أيام، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ29 المتضررة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح البيان، أن "الإجراء لا يعني وسائل نقل المستخدمين ونقل السلع".

وأكد البيان، أن "الولاة مخولون باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بعد موافقة السلطات الـمختصة، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى".

وأفاد البيان، كذلك، بمواصلة عمليات تطهير الأماكن العمومية عبر كامل الولايات، مع تكثيف حملات الاتصال وتوعية المواطنين على مستوى الأحياء، على أن يتم إشراك الجمعيات ولجان الأحياء من أجل حمل الـمواطنين على تدارك الخطورة والتقيد بالبروتوكولات الصحية الـمعمول بها".