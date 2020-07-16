مستشفى ناصر العام بشبرا يطلق اسم الشهيد محمد حشاد على وحدة الحضانات

أطلق مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بقيادة الدكتور محمد ناجي، مدير المستشفى، اسم الشهيد الدكتور محمد حشاد، شهيد الجيش الأبيض بالمستشفى الذي لقي ربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال عمله بمستشفى العزل وكان معروفا عنه أعماله الخيرية، على وحدة حضانات الأطفال بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، أن إطلاق اسم الشهيد الدكتور محمد حشاد على وحدة الحضانات تخليدا لذكراه ولجهوده التي بذلها أثناء عمله كرئيسا للقسم، وإسهاماته في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين مع قسم الحضانة، وجار تنفيذ استراحة للمترددين على المستشفى مساهمة من زملاء الشهيد وتقديرا لما بذله أثناء حياته.

وأعلن مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وفاة الطبيب محمد حشاد رئيس قسم المبتسرين بالمستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 ونعى المستشفى الطبيب كأحد شهداء الجيش الأبيض.

وأشار المستشفى، إلى أن الطبيب محمد حشاد، 35 عاما، ابن قرية نامول بطوخ توفي داخل مستشفى بالدويقة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد خلال أداء واجبه الوطنى وتعرض لمشاكل ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس وبالكشف والمتابعة تبين ظهور أعراض الفيروس عليه.

وأوضح الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة صديق الطبيب أن الشهيد كان نعم الصديق ولم يقصر وكان يؤدي واجبه على أكمل وجه، وقال: لا نملك إلا الدعاء والمغفرة له.