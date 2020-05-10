وفقا للقانون.. تفويض الشيخ محمد حشاد نقيبا للقراء خلفا للطبلاوي

أعلن محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء والمحفظين، أنّ مجلس إدارة النقابة فوّض الشيخ محمد صالح حشاد -نائب النقيب وشيخ عموم المقارئ المصرية- لتولي أعمال النقابة خلفا للشيخ محمد محمود الطبلاوي - نقيب القراء الراحل.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت لبحث مصير النقابة بعد رحيل النقيب الشيخ الطبلاوي، الذي كان بمثابة الأب الروحي لكل قراء مصر والعالم الإسلامي، بحسب بيان النقابة، وبعد قراءة الفاتحة إلى روحه الطاهرة وذكر مآثره وخدماته العديدة التي قدمها للنقابة ولأهل القرآن جميعا.

أوضح الساعاتي أنّ ذلك يأتي وفقا للقانون، إذ فوّض مجلس الإدارة الشيخ محمد حشاد نقيبا للقراء والمحفظين خلفا للشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله، حسب قانون النقابة رقم 93لسنة 1983م الذي ينص على أنّه حال فقد النقيب يتولى نائب النقيب تسيير أعمال النقابة لحين عقد جمعية عمومية، وإجراء الانتخابات بمشاركة جميع الأعضاء على مستوى الجمهورية البالغ عددهم عشرة آلاف عضوا.

وغيّب الموت الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في الخامس من مايو الجاري عن عمر ناهز 86 عاما.