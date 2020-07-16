كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر لـ6 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا

مددت كوريا الجنوبية حظر السفر على 6 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا لمدة 6 أشهر أخرى، بالنظر إلى استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن التمديد ينطبق على العراق وسوريا واليمن والصومال وأفغانستان وليبيا وأجزاء من الفلبين، وسيبدأ سريانه في الأول من أغسطس القادم.

وأضافت الوزارة الكورية، أن القرار اتُّخِذ بناءً على نتيجة مفادها أن هذه المناطق تعاني من اضطرابات سياسية وتتعرض لمخاطر الهجمات الإرهابية، التي من المرجح أن تستمر لفترة طويلة.

وحظرت كوريا الجنوبية السفر إلى العراق وسوريا والصومال وأفغانستان منذ عام 2007، وفرضت إجراءات تقييدية على اليمن في عام 2011، وليبيا في عام 2014.