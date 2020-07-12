سفير كوريا الجنوبية: مصر دولة محورية تلعب دورا هاما بين إفريقيا وآسيا

أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية الجديد هونج جين ووك، أن مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي كدولة محورية تلعب دورا هاما بين إفريقيا وآسيا وأوروبا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في أول تصريح للسفير الجديد بعد وصوله إلى القاهرة في مطلع الشهر الجاري عقب إعادة افتتاح مطار القاهرة الدولي.

ويمارس هونج مهامه الكاملة كرئيس للبعثة الكورية في مصر بعد قضائه فترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأعرب عن اعتزازه بتعينه سفيرا لكوريا في مصر البلد الرائع صاحب الأهمية الكبيرة، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر.

وقال: "كما يقول المثل الكوري القديم، بعد المطر، تصبح الأرض صلبة".

وأعرب عن أمنياته إلى شعبي البلدين بالتغلب على جائحة كورونا من خلال الجهود المشتركة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مواصلة تعميق علاقاتنا في مختلف مجالات، وتعهد ببذل قصارى جهده أيضًا لتكثيف العمل لتعزيز التبادل بين الشعوب.

وأضاف: "أنا لست استثناء من شغف الشعب الكوري واحترامه العميق للحضارة المصرية القديمة الممثلة أفضل تمثيل بالأهرامات وأبو الهول".

وكان السفير الجديد قد شغل منصب رئيس إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية كنائب المدير العام ثم المدير العام على التوالي لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت سفارة كوريا الجنوبية فى بيان صحفى اليوم الاثنين أن هونغ يدرك أهمية مصر كشريك للتعاون الشامل لكوريا إدراكا كاملا، كما شهد أيضا آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين مثل النجاح في عقد اجتماع القمة بين الرئيس مون والرئيس السيسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2018 والقمة الهاتفية في 5 مارس هذا العام.