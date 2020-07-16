ضبط فني دش لاتهامه بإنشاء شبكة إعادة توزيع قنوات فضائية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط (فنى دش، مقيم بدائرة قسم شرطة "بولاق الدكرور" بالجيزة)، لأنه أنشأ وأدار شبكة لإعادة توزيع القنوات الفضائية المشفرة، وكذا شبكة لإعادة توزيع الإنترنت على المشتركين، مقابل اشتراك شهرى.

كشفت التحريات، أن عدد المشتركين بالشبكتين قرابة المائتان وخمسون لكل شبكة "بدون ترخيص"، من الجهات المعنية.. كما تم ضبط "عدد (3) ريسيفر ماركات مختلفة- عدد (7) مكبر إشارة "لتقوية إعادة البث" - عدد (2) راوتر "موزع إنترنت" -عدد (1) مقوى إشارة- عدد (1) كابل إنترنت".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.