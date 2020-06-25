أمن الجيزة يمنع التجمعات أمام لجان الثانوية

نجحت مديرية أمنية الجيزة، في تنفيذ خطة تأمين اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ودفعت بمئات الضباط والأفراد أمام اللجان، وفي الطرق المؤدية لها، في إطار تنفيذ خطة الوزارة بمنع التجمعات أمام اللجان، بالتزامن مع امتحان اللغة الإنجليزية، الذي يُعقد الآن.

وتفقد اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، قبل قليل، الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الحالة الأمنية، وشدد على الاستعانة بأوناش مرور لرفع السيارات المخالفة، ولضمان المتابعة الفورية واللحظية للطرق، للحد من الزحام أمام اللجان.

ومنعت الخدمات الموزعة بعناية، انتظار السيارات بمحيط اللجان، مع إجراء دوريات مرورية لرفع السيارات الموجودة أمام اللجان.

وارتكزت الخطة التي أعدتها مديرية أمن الجيزة، على انتشار الخدمات منذ ساعات الصباح الأولى، في محيط اللجان لمنع وقوع مشاجرات قبل أو بعد الامتحان بين الطلاب أو أولياء الأمور، أو أي محاولات غش من خارج اللجان، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، ووزارة التربية والتعليم.