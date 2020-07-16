5 أساقفة يشاركون بصلوات تجنيز الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني بالخطاطبة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه أقيمت بدير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، صلوات تجنيز الراهب القمص أنجيلوس الأنطوني مؤسس الدير والأب الروحي لرهبانه.

شارك في الصلوات: "الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا صليب أسقف ميت غمر، والأنبا ساويرس الأسقف العام المشرف على أديرة القديس الأنبا موسى بالعلمين والشهيد مار بقطر بالخطاطبة والقديس الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة."

وعقب انتهاء الصلوات، تم إيداع جثمان الراهب الراحل في مدفن خاص أُعد خصيصًا له منذ فترة.