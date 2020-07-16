استقرار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 800 جنيه

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو، بعد أن كانت في حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 912 و914 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 798 و800 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 684 و686 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و400 جنيه.