رئيس حي حلوان: سنعيد رفع كفاءة سوق توشكى تحت إدارة محافظة القاهرة

قال اللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، إنه تلقى توجيهًا من محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، للوقوف بجوار المتضررين من حريق سوق توشكي ومساعدتهم، متعهدًا بالوقوف بجوار المتضررين، موضحًا أن الحي عقد لقاءً اليوم مع اثنين من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة و18 منتفعًا من سوق توشكي، وتم حصر عدد أجمالي المنتفعين من السوق وبلغوا 514 شخصا، وهناك حوالي 500 باكية انتهت تماما.

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتم إعادة رفع كفاءة السوق تحت إدارة المحافظة والحي، طبقًا للكود الموحد للأسواق، ومراعاة بُعد الدفاع المدني والأمني، وحنفيات الحريق، ومراعاة توصيلات الكهرباء الجيدة، عند إعادة الإنشاء مرة أخرى حتى لا يكون عشوائيا.

وأوضح رئيس حي حلوان، أن الحي سيتكفل بكامل المعدات والتصميمات الخاصة بالسوق، فضلًا عن التواصل مع المجتمع المدني لتوفير أي دعم مادي يحتاجه المتضررون، فالحريق أتى على أغلب محتويات السوق.