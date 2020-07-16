الإمارات: 281 إصابة بكورونا وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الكشف عن 281 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 56.129 حالة، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم، أنه تم توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم، حيث تم إجراء أكثر من 48.000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 994 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 47.412.