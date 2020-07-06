الإمارات تعزز جهود الطواقم الطبية في البرازيل لمكافحة كورونا

أرسلت الإمارات، اليوم، طائرة تحمل 12 طنًا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى البرازيل في إطار التعاون المشترك، لدعم 12 ألفا من العاملين في القطاع الصحي على احتواء وباء كورونا المستجد، بتوفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الإمارات لدى البرازيل سعيد عبدالله الشحي: "تحظى البرازيل بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية، وتعمل الدولة على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة".

وأضاف "الشحي"، "تأمل دولة الإمارات أن يساهم هذا التعاون البناء في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية، وتوفير المزيد من الحماية لها".

وقدمت الإمارات، حتى اليوم أكثر من 1039 طنًا من الإمدادات لأكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون عامل في المجال الطبي.