ترودو: اتفاق كندي أمريكي على إبقاء الحدود مغلقة حتى 21 أغسطس

أكد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أن المسؤولين الكنديين والأمريكيين اتفقوا على إبقاء الحدود بين البلدين مغلقة أمام السفر غير الضروري حتى 21 أغسطس.

وجرى فرض الحظر على السفر التقديري لأول مرة في مارس وتم تمديده كل شهر منذ ذلك الحين. من المقرر أن تنتهي صلاحية التمديد الأخير في 21 يوليو.

وقال ترودو، في تصريحات للصحفيين، "اتفقت كندا والولايات المتحدة على تمديد الإجراءات الحدودية الحالية لمدة شهر واحد حتى 21 أغسطس، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع جيراننا الأمريكيين للحفاظ على سلامة الناس على جانبي الحدود".

وتعفي الاتفاقية، بصيغتها الحالية، تدفق التجارة، وكذلك العمال الأجانب المؤقتين وعمال الرعاية الصحية الحيوية مثل الممرضات الذين يعيشون ويعملون على جانبي الحدود، بينما لا يزال السياح والزيارات عبر الحدود محظورة.

وهذا هو التجديد الرابع لقيود الحدود منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا، يأتي مع استمرار حالات كوفيد-19 في الارتفاع في الولايات المتحدة. واستقر منحنى الوباء في كندا، وأعيد فتح معظم البلاد في ظل الاحتياطات الجارية فيما وصف بأنه الوضع الطبيعي الجديد في المستقبل المنظور.