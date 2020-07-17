وفاء عامر تشكر الرئيس السيسي بعد تعديل قانون التحرش

وجهت الفنانة وفاء عامر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون التحرش بشأن إخفاء بيانات المجني عليها.. حماية للبنت وكل فتاة تتعرض للإيذاء النفسي أو البدني.

ونشرت "عامر" خلال فيديو لها على "إنستجرام" قائلة، "هذا القانون سيساعد كل ضحية على المطالبة بحقها دون خوف، خاصة أن ناس كتير اتعرضوا للظلم، وجه الوقت اللي تاخدي فيه حقك".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك بمسلسل "إلا أنا"، والذي عرض قبل شهر رمضان المنصرم .