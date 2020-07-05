وفاء عامر تبكي بسبب وفاة رجاء الجداوي: طلبت مننا التبرع لـ"تحيا مصر"

بكت الفنانة وفاء عامر، على الهواء، حزنًا على رحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قائلةً: "أعزي الوطن العربي كله في أم عظيمة وفاضلة ومحترمة، وكانت دائمًا أول شخص يقف معنا في أفراحنا وأحزاننا، وصندوق تحيا مصر كانت تؤكد علينا أن نتبرع له لتزويج الفتيات".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة اليوم": "كانت سيدة فاضلة بشكل غير طبيعي، وكانت دايما تقولي وهي بتكلمني في التليفون مالك صوتك يا بنت، مش متخيلة لحد دلوقتي، النهاردة كنت بكلم بوسي شلبي وبقولها إزيك يا رجاء، كلنا أموات ولاد أموات لكن رجاء كانت صاحبة بصمة".

من جهته قال الفنانة باسم سمرة: "أعزي أسرة الفنانة رجاء الجداوي وحزين جدًا على فراقها، وكانت ست طيبة ومثقفة ومحترمة واحتضنتنا كلنا وكانت بتسأل علينا كلنا، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة".