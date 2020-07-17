لأول مرة.. طلاب مصر لن يحتفلوا بإجازة "6 أكتوبر" بالعام الدراسي الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد لعام 2021/2020، 17 أكتوبر المقبل، على أن يستمر حتى 24 يونيو من العام المقبل، لتكون مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعا.

وكان العام الدراسي يبدأ في النصف الثاني من شهر سبتمبر كل عام، ما كان يجعل إجازة 6 أكتوبر أولى الإجازات الرسمية التي يتم إعلانها للطلاب، ليختلف الوضع هذا العام، في ظاهرة هي الأولى من نوعها، بعد تأخير موعد بدء الدراسة لمدة شهر تقريبا، وذلك تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي جعلت الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ما ساهم في تأخير امتحانات العام الدراسي 2020/2019.

وبتأخير العام الدراسي لمدة تقترب من شهر، تأتي إجازة 6 أكتوبر لأول مرة خارج الإجازات الرسمية لطلاب المدارس في خطة العام الدراسي الجديد.

والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم أعلن الجدول الزمني وخطة العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.