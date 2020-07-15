"الأعلى للجامعات" يناقش تنسيق العام الدراسي الجديد الثلاثاء

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء المقبل، اجتماعه الدوري، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ لمتابعة سير امتحانات السنوات النهائية بالجامعات، وكذلك الاستعداد لتنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد.

ووافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم 197 مكرر، تُجيز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويأتي التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس كورونا، ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.