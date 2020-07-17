ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأخرى ممنوع تداولها في أسيوط

تمكن فريق إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية صحة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين من ضبط شقة سكنية دون ترخيص تدير مكتبا علميا ومخزنا خاصا وبداخلها أدوية منتهية الصلاحية وأخرى ممنوع تداولها.

كانت قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، مفادها تحويل شقة سكنية إلى مكتب علمي دون ترخيص ومخزن أدوية منتهية الصلاحية وأخرى ممنوع تداولها.

وبناء على المعلومات كلفت هيئة الرقابة الإدارية، التفتيش الصيدلي بأسيوط بإعداد حملة تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبرئاسة دكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بصحة أسيوط وبالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط وبمعاونة ممدوح حماد مساعد وكيل وزارة التموين بأسيوط.

وبتفتيش المخزن جرى ضبط 33 ألفا و622 أمبول تخدير وعناية مركزة لعمليات القلب والكبد مدون عليها خاص بوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ضبط 1081 فيال منتهى الصلاحية وجرى طمس تواريخ الصلاحية لإعادة استخدامه.

جرى تحرير محضر 1916 جنح أمن دولة طوارئ ثان أسيوط، بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.