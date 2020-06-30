ضبط 35720 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مغشوشة داخل مخزن بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، مزاولة المدير المسؤول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، نشاطاً غير مشروعا عن طريق حجب الأدوية والمستلزمات الطبية عن التداول، وحيازة كميات من الأدوية "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط (35 ألفا و720 عبوة من الأدوية والمستلزمات الطبية "مطهرات، جوانتيات، كمامات، أجهزة ضغط وقسطرة، سرنجات") "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المعنية.