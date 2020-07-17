كيلو الموز بـ 10 جنيهات.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تقدم "الوطن"، في إطار خدماتها اليومية للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية مثل أسعار الفاكهة وأسعار السمك، وأسعار الخضروات والدواجن واللحوم والبقوليات ومنتجات الألبان اليوم الجمعة 17 يوليو الحالي كالتالي:

أسعار اللحوم

تراوحت أسعار اللحوم بين 140 و150 جنيهًا لكيلو الكندوز، و160 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، وتراوحت بين 150 و160 للبفتيك.

أسعار الفاكهة

تباينت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليأتي سعر كيلو الفراولة بـ7 جنيهات، بينما سجل سعر البرقوق بين 8 إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخوخ بين 6 جنيهات، ووصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات، وكيلو البرتقال الصيفي تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 12 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح سعر دواجن المزارع بين 27 و29 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 40 و44 جنيهًا، ووصل سعر البط إلى 42 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليأتي سعر الفول البلدي بـ24 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 15 و16 جنيهًا، وتراوح سعر العدس بين 14 و16 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الفاصوليا بـ24 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوبيا بين 32 إلى 34 جنيهًا.

أسعار السمك

جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو سمك المكرونة لـ45 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 90 و160 جنيهًا.

أسعار الخضروات

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل 3 جنيهات، ووصل سعر كيلوجرام البطاطس لـ3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 إلى 11 جنيهًا، ووصل كيلو الثوم إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 3.5 جنيه.