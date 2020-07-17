إغلاق شامل في الضفة الغربية حتى بعد غد لمواجهة كورونا

تشهد محافظات الضفة الغربية إغلاقًا شاملًا منذ الليلة الماضية ويستمر حتى السادسة من صباح بعد غد الأحد، تنفيذًا لقرار الحكومة الفلسطينية بمنع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي، وحصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه وفقًا للقرار فإن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط.. مشيرة إلى أنه جرى منع الحركة نهائيًا في الشوارع، باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.

وأوضحت أنه جرى إيقاف الحركة بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، مشيرةً إلى أن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.