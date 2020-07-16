افتتاح مركز مسح فيروس كورونا داخل كلية التربية النوعية

افتتحت جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، مركز مسح فيروس كورونا المستجد الملحق بكلية التربية النوعية، لعمل مسحات تحليل covid-19 pcr للمشتبه في إصابته وسحب العينة له داخل السيارة من خلال خدمة drive through.

وذلك بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة برايم سيد تحت شعار (أوقف انتشار االكورونا)، حضر الافتتاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أيمن إبراهيم - رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور أحمد الجعيدي المدير الفني للوحدة، الدكتورة مها عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات التنفيذية والجامعية.

واستعرض المدير الفني للوحدة، أهمية وجود الوحدة والهدف من إنشائها ومدى الفائدة التي تعود على المجتمع البورسعيدي والمناطق المحيطة بها بخدماتها انطلاقا من مشاركة المجتمع المدني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية في ظل تداعيات فيرس كورونا المستجد، وأن طالب التحليل يحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته.

وأكد الجعيدي/ أن المركز يسمح بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى. ويتم ذلك طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية. واستعرض أن أسعار تحليل covid-19 pcr تصل لـ2000 جنيه وتحليل أجسام مضادة سريع بـ450 جنيها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد بجامعة عين شمس، نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وتعرف رئيس الوزراء على خطوات عمل مركز المسح لاجراء تحاليل كوفيد 19 بنظام "درايف ثرو"Drive Through وهي التجربة الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة برايم سبيد، ووزارة التعليم العالى ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمعامل المرجعية التابعه له، وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.