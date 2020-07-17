إيران تتعهد بالتعامل "بحزم" مع أي احتجاجات جديدة

تعهدت إيران، اليوم الجمعة، بالتعامل "بحزم" مع أي احتجاجات جديدة على المصاعب الاقتصادية بعد يوم من إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة بهبهان، جنوب غربي البلاد.

وحثت الشرطة الإيرانية، في بيان لها صدر اليوم، الناس على "الامتناع بشدة عن أي تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة للثورة"، واتهمت "الأعداء" بإثارة حالة من الاستياء، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف البيان أن "قوة الشرطة عليها واجب أصيل وقانوني للتعامل بحزم مع هذه التحركات اليائسة"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، في وقت سابق، بأن "استخبارات الحرس الثوري رصدت وفككت خلية تابعة لزمرة "خلق" الإرهابية كانت قد دخلت محافظة فارس (جنوبي ايران) للقيام بعمليات تخريبية وتم اعتقال عناصرها".

وأضافت أن هذه الخلية كانت تعتزم القيام بعمليات تخريب خلال أيام إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني، إلا أنه تم إحباط مخططها.