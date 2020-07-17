18 مرشحا فرديا لـ"الحركة الوطنية" ومقعدان في القائمة بانتخابات الشيوخ

كشف النائب محمد بدراوي، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الحركة الوطنية عن أسماء مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل سواء في القائمة أو على مستوى الدوائر الفردية في المحافظات.

وأكد بدراوي لـ"الوطن"، أن الحزب سيدفع بمرشحين في قائمة "من أجل مصر" وهما محمد عزمي أمين شباب الحزب، وهاني العسال، عضو المكتب السياسي للحزب، منوها إلى أن الحزب في انتظار زيادة مقعد له في هذه القائمة.

وأضاف أن الحزب حدد عدد مرشحيه على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية بـ18 مرشحا يخوضون الانتخابات بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى.

وتابع بدراوي أن الحزب سيدفع في الدوائر الفردية في محافظة القاهرة بكل من حنان الشاذلي، والدكتور سمير عبدالفتاح، وفي إسكندرية سيدفع بمحمد عبدالله سليم، وسيدفع في القليوبية برفعت السيد رمضان، وأحمد عبدالمقصود عن كفر الشيخ.

وأكمل أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات في محافظة دمياط بهشام حفناوي السيد، وحسين سعد، وسيدفع في الغربية بمحمود علي شوقي، وأحمد مصطفى، وفي المنوفية بتوفيق محمد توفيق.

وأشار بدرواي إلى أن الحزب سيدفع بحسين معتوق في محافظة قنا، ومحمد جمال سيد في أسيوط ومجدي حسانين عن أسوان، وعلاء الدين علي، والشاذلي حمادة، ووائل بدر، وحسام مهنا، وعبدالرحمن عاطف في سوهاج.