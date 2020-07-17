31 طائرة للتقاعد.. بريطانيا تتخلى عن أسطول "الجامبو" بالكامل

بعد أن حلقت في أجواء العالم طوال 3 عقود، حان الآن موعد الهبوط الأبدي لطائرات الـ"جامبو" الشهيرة لدى الخطوط الجوية البريطانية.

فقد ذكرت "سكاي نيوز"، الجمعة، أن طائرات "بوينج 747" المعروفة باسم "جامبو"، لن تعمل بعد اليوم ضمن أسطول الخطوط الجوية البريطانية.

وأكدت الشركة البريطانية في بيان "بحزن شديد"، نبأ إحالة أسطولها من طائرات "بوينج 747" المؤلف من عشرات الطائرات للتقاعد، وقالت إنها قررت سحبها "بشكل كامل وفوري".

وتابعت أنه من غير المرجح أن تعود الطائرة الملقبة بـ"ملكة السماء" إلى التحليق، بسبب التضرر الكبير الذي لحق بقطاع الطيران إثر جائحة كورونا.

وتستخدم الخطوط الجوية البريطانية هذا النوع الشهير من طائرات "بوينج" منذ عام 1989.

وكانت الشركة تخطط لإحالة 31 طائرة "بوينج 747" للتقاعد بحلول عام 2024، لكن فيروس كورونا عجّل الأمر إثر توقف النقل الجوي، خاصة لرحلات المسافات الطويلة.

ويمثل هذا القرار نهاية حقبة طائرة الجامبو ذات الطابقين في شركات الطيران البريطانية، خاصة مع إعلان شركة "فيرجين أنلانتيك" أنها ستقوم أيضا بالتخلي عن هذا الطراز.